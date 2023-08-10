Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Миронов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Миронов Авксентий Романов

Отец ребёнка: Роман Миронов

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Миронов Борис Романов

Отец ребёнка: Роман Миронов

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Григорий Романов

Отец ребёнка: Роман Миронов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасья Романова

Отец ребёнка: Роман Миронов

Смерть
Неизвестно

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