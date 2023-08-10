Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Миронов Авксентий Романов
Отец ребёнка: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Григорий Романов
Отец ребёнка: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасья Романова
Отец ребёнка: Роман Миронов
Смерть
Неизвестно