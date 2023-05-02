Гулина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1896

Дата смерти

31.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: Зыркина (Гулина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович

Рождение ребёнка
05.11.1926

Дочь: Писарева (Гулина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович

Рождение ребёнка
01.03.1929

Дочь: Наумова (Гулина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович

Рождение ребёнка
12.09.1930

Дочь: Афонина (Гулина) Раиса (Лариса) Ивановна

Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович

Рождение ребёнка
04.02.1933

Сын: Гулин Николай Иванович

Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.01.1936

Дочь: Шилкина (Гулина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович

Красная Горка, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Гурьянова (Гулина) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович

Рождение ребёнка
18.11.1943

Сын: Гулин Константин Иванович

Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович

Смерть
31.12.1980

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