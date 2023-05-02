Гулина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1896
Дата смерти31.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: Зыркина (Гулина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович
Рождение ребёнка
05.11.1926
Дочь: Писарева (Гулина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1929
Дочь: Наумова (Гулина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович
Рождение ребёнка
12.09.1930
Дочь: Афонина (Гулина) Раиса (Лариса) Ивановна
Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.02.1933
Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.01.1936
Дочь: Шилкина (Гулина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович
Красная Горка, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.08.1938
Дочь: Гурьянова (Гулина) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович
Рождение ребёнка
18.11.1943
Сын: Гулин Константин Иванович
Отец ребёнка: Гулин Иван Павлович
Смерть
31.12.1980