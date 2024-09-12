Батт (Batt) Georg (Егор) Конрадович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт (Batt) Georg (Егор) Конрадович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1911

Отец: Batt (бадт) Conrad

Мать: Batt (бадт) Katharina Margaretha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батт Егор Егорович

Мать ребёнка: Батт Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бриян Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Батт Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батт Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батт Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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