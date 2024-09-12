Батт (Batt) Georg (Егор) Конрадович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батт Егор Егорович
Мать ребёнка: Батт Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бриян Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Батт Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батт Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батт Лидия Федоровна
Смерть
Неизвестно