Френкель (Гельфман) Лея (Елизавета) Ноаховна (Нояховна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Френкель (Гельфман) Лея (Елизавета) Ноаховна (Нояховна)

Место рождения

Бердичев, Житомирская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Gelfman Noah

Мать: Гельфман (Котляр) Пая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Френкель Мойша (Михаил) Гершевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пронькина (Френкель) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Френкель Мойша (Михаил) Гершевич

Смерть
Неизвестно

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