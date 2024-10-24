Френкель (Гельфман) Лея (Елизавета) Ноаховна (Нояховна)
Место рожденияБердичев, Житомирская область
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Gelfman Noah
Мать: Гельфман (Котляр) Пая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Френкель Мойша (Михаил) Гершевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пронькина (Френкель) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Френкель Мойша (Михаил) Гершевич
Смерть
Неизвестно