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Бахаревъ Сергей

Место рождения

Каргалейка, Сарайскаго уезда

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Бахаревъ Иванъ

Мать: Бахарева Татьяна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Бахарева) Настасья

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бахаревъ Миней

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Бахарева) Матрена

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бахаревъ Андрей

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Бахаревъ Дорофей

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

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