Бахаревъ Сергей
Место рожденияКаргалейка, Сарайскаго уезда
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Бахаревъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Бахарева) Настасья
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бахаревъ Миней
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Бахарева) Матрена
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бахаревъ Андрей
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Бахаревъ Дорофей
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Иванова