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Бахарева Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бахаревъ Миней

Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бахаревъ Андрей

Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Бахаревъ Дорофей

Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахаревъ Сергей

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