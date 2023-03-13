Бахарева Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бахаревъ Миней
Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бахаревъ Андрей
Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей
Рождение ребёнка
1795
Сын: Бахаревъ Дорофей
Отец ребёнка: Бахаревъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахаревъ Сергей