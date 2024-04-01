Laucks Israel
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1827
Дата смерти15.05.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1854
Жена: (Wilt) Imilda Arabella
Рождение ребёнка
10.03.1855
Дочь: (Laucks) Irene Elizabeth
Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella
Рождение ребёнка
25.06.1856
Сын: Laucks George Wilt
Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella
Рождение ребёнка
12.05.1858
Дочь: (Laucks) Amanda Lydia
Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Laucks) Grace Virginia
Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella
Рождение ребёнка
26.01.1864
Дочь: Motter (Laucks) Sadie Mae Mccoy
Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella
Рождение ребёнка
12.08.1870
Сын: Laucks Samuel Forry
Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella
Смерть
15.05.1918
Похороны
Неизвестно