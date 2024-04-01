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Laucks Israel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1827

Дата смерти

15.05.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1854

Жена: (Wilt) Imilda Arabella

Рождение ребёнка
10.03.1855

Дочь: (Laucks) Irene Elizabeth

Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella

Рождение ребёнка
25.06.1856

Сын: Laucks George Wilt

Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella

Рождение ребёнка
12.05.1858

Дочь: (Laucks) Amanda Lydia

Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Laucks) Grace Virginia

Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella

Рождение ребёнка
26.01.1864

Дочь: Motter (Laucks) Sadie Mae Mccoy

Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella

Рождение ребёнка
12.08.1870

Сын: Laucks Samuel Forry

Мать ребёнка: (Wilt) Imilda Arabella

Смерть
15.05.1918
Похороны
Неизвестно

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