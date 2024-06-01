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Чёрная (Чуйко) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921

Отец: Чуйко Иван

Мать: Чуйко (Дейко) Ефросинья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёрный Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Гузий Раиса Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1948

Дочь: Чёрная Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич

Рождение ребёнка
01.11.1949

Сын: Чёрный Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич

Рождение ребёнка
21.07.1951

Дочь: Чёрная (Чумакова) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич

Рождение ребёнка
29.03.1953

Дочь: Чёрная Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич

Рождение ребёнка
15.02.1955

Дочь: Патлань Нина

Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич

Рождение ребёнка
12.07.1957

Дочь: Чёрная Таня Михайловна

Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно

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