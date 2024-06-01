Чёрная (Чуйко) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921
Отец: Чуйко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чёрный Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Гузий Раиса Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.05.1948
Дочь: Чёрная Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.11.1949
Сын: Чёрный Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич
Рождение ребёнка
21.07.1951
Дочь: Чёрная (Чумакова) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич
Рождение ребёнка
29.03.1953
Дочь: Чёрная Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич
Рождение ребёнка
15.02.1955
Дочь: Патлань Нина
Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич
Рождение ребёнка
12.07.1957
Дочь: Чёрная Таня Михайловна
Отец ребёнка: Чёрный Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно