Блохина (Виноградова) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохина (Виноградова) Ольга Борисовна

Место рождения

Московская обл., г. Загорск

Дата рождения

27.04.1978

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1978

Отец: Виноградов Борис Николаевич

Мать: Виноградова Антонина Николаевна

Московская обл., г. Загорск
Бракосочетание
30.08.2003

Муж: Блохин Вячеслав Юрьевич

Московская обл., г. Мытищи
Рождение ребёнка
31.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Вячеслав Юрьевич

Московская обл., г. Мытищи
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Московская обл., г. Мытищи
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