Балыкин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1934
Дата смерти28.08.1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1934
Отец: Балыкин Михаил
Мать: Балыкина Лукия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварухина Валентина Михайловина
Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балыкина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балыкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна
Рождение ребёнка
06.12.1965
Сын: Балыкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна
Рождение ребёнка
17.08.1974
Сын: Балыкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна
Смерть
28.08.1994