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Балыкин Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1934

Дата смерти

28.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1934

Отец: Балыкин Михаил

Мать: Балыкина Лукия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварухина Валентина Михайловина

Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балыкина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балыкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна

Рождение ребёнка
06.12.1965

Сын: Балыкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна

Рождение ребёнка
17.08.1974

Сын: Балыкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Балыкина Зинаида Дмитреевна

Смерть
28.08.1994

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