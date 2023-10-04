Жаврук Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаврук Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаврук Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаврук Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаврук Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаврук Степан

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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