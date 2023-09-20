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Субботин Павел Андреевич

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.06.1898 ст.

Дата смерти

10.07.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1898 ст.

Отец: Субботин Андрей Стефанович

Мать: Субботина (Оборина) Татьяна (Татиана) Лаврентьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 37 оп 6 д 182 стр 114
Крещение
10.06.1898 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - Александр Стефанович Субботин Ф 37 Оп 6 Д 182стр 141
Смерть
10.07.1898 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
1 месяц, от слабости Погребён 12.07.1898на приходском кладбище Ф 37 оп 6 д 182 стр 184

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