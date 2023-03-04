Шихова Агафия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Шихов Онисим Антонович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Шихов Онисим Антонович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шихов Онисим Антонович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Шихов Онисим Антонович
Смерть
После 1756