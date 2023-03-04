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Шихова Агафия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Онисим Антонович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Шихов Павел Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Антонович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Шихов Семён Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Антонович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шихов Карп Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Антонович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Шихов Антон Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Антонович

Смерть
После 1756

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