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Бузин Сергей Дмитриевич

Место рождения

Куликовка 1-я, Лебедянский район, Липецкая область

Дата рождения

03.09.1941

Дата смерти

27.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1941

Отец: Бузин Дмитрий Антонович

Мать: Бузина Мария Никитична

Куликовка 1-я, Лебедянский район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузина - Ведьмашкина Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бузина - Ведьмашкина Зинаида Григорьевна

Смерть
27.02.2021

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