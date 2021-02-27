Бузин Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1941
Дата смерти27.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1941
Отец: Бузин Дмитрий Антонович
Мать: Бузина Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бузина - Ведьмашкина Зинаида Григорьевна
Смерть
27.02.2021