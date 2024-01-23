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Семен Амвросимович

Место рождения

Дубки Молодотудский район Тверской обл

Дата рождения

1843

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Амвросий Яковлевич

Мать: Авдотья Филипова

Дубки Молодотудский район Тверской обл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кудрявцев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Фекла Гордеева

Дубки, Никоновская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Фекла Гордеева

Дубки, Молодотудская вол Ржевский уезд Тверской губ
Смерть
1914
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