Семен Амвросимович
Место рожденияДубки Молодотудский район Тверской обл
Дата рождения1843
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Амвросий Яковлевич
Мать: Авдотья Филипова
Дубки Молодотудский район Тверской обл
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кудрявцев Сергей Семенович
Мать ребёнка: Фекла Гордеева
Дубки, Никоновская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1878
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Фекла Гордеева
Дубки, Молодотудская вол Ржевский уезд Тверской губ
Смерть
1914