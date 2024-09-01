Суворова (Симагина) Пелагия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Симагина) Пелагия Сидоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Симагин Сидор Савельевич

Мать: Симагина Наталья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-39л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Парамон Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 91л
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Суворова) Домника Парамоновна

Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-175л
Рождение ребёнка
1839

Сын: Суворов Ларион Парамонович

Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174об
Рождение ребёнка
1841

Сын: Суворов Трофим Парамонович

Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174об
Рождение ребёнка
1843

Сын: Суворов Ипполит Парамонович

Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174об
Рождение ребёнка
1847

Сын: Суворов Ефим Парамонович

Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174об
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Суворова) Марфа Парамоновна

Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-175л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Суворова) Александра Парамоновна

Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-175л
Смерть
Неизвестно

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