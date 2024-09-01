Суворова (Симагина) Пелагия Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
ГАСО, 24-25-330-39л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 91л
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Суворова) Домника Парамоновна
Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович
ГАСО, 179-1-213-175л
Рождение ребёнка
1839
Сын: Суворов Ларион Парамонович
Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович
ГАСО, 179-1-213-174об
Рождение ребёнка
1841
Сын: Суворов Трофим Парамонович
Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович
ГАСО, 179-1-213-174об
Рождение ребёнка
1843
Сын: Суворов Ипполит Парамонович
Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович
ГАСО, 179-1-213-174об
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович
ГАСО, 179-1-213-174об
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Суворова) Марфа Парамоновна
Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович
ГАСО, 179-1-213-175л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Суворова) Александра Парамоновна
Отец ребёнка: Суворов Парамон Денисович
ГАСО, 179-1-213-175л
Смерть
Неизвестно