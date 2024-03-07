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Буткин Михаил Трофимович

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Место рождения

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка

Дата рождения

05.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872

Отец: Буткин Трофим Трофимович

Мать: Буткина Наталья Максимовна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Бракосочетание
01.11.1889

Жена: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Марина (Екатерина?) Ефимовна Буткина (Лебедева)
Рождение ребёнка
06.12.1890

Сын: Будкин Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1893

Дочь: Храмова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Будкин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
17.11.1901

Сын: Будкин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

г. Кронштадт
Рождение ребёнка
13.03.1904

Сын: Будкин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
12.06.1906

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
05.02.1909

Сын: Будкин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Будкин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
16.03.1913

Сын: Будкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Зелепухина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

с.Ташелка Самарсчкой губернии
Работа или профессия
Неизвестно
состоящий на действительной военной службе крестьянин
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