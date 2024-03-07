Буткин Михаил Трофимович
Место рожденияСамарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Дата рождения05.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Бракосочетание
01.11.1889
Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Марина (Екатерина?) Ефимовна Буткина (Лебедева)
Рождение ребёнка
06.12.1890
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1893
Дочь: Храмова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
20.07.1894
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
17.11.1901
Сын: Будкин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
г. Кронштадт
Рождение ребёнка
13.03.1904
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
12.06.1906
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
05.02.1909
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.06.1910
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
16.03.1913
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Зелепухина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна
с.Ташелка Самарсчкой губернии
Работа или профессия
Неизвестно
состоящий на действительной военной службе крестьянин