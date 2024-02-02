Жебелева-Жабелева (Блахина-Блохина) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жебелева-Жабелева (Блахина-Блохина) Елена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Блахин-Блохин Максим Артемович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1895 ст.

Муж: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

Телепнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Источник: ОКУ ГАЛО Ф.188, оп.1, д.74, л.36 - об 37 Поручители по жениху: Села Телепнево крестьянин Яков Иларионов Кулешов и прибилетный солдат Изот Кирилов Блахин, по невесте: крестьянин Иван Максим... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1898

Дочь: Жебелева-Жабелева Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

ОКУ ГАЛО Ф.188 оп 1 д. 87, л.223 Воспреемники: того же села крестьянин Иван Андреев Петухов и дочь крестьянина Максима Артемова Блахина Ольга Максимова
Рождение ребёнка
17.10.1899

Сын: Жебелев-Жабелев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

ОКУ ГАЛО ф.188, оп.1, д.93, Л. 333об-334 Воспреемники: того же села прибилетный Иван Максимов Орлов и крестьянка Мария Фирсова Петухова
Рождение ребёнка
09.07.1902

Сын: Жебелев-Жабелев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

ОКУ ГАЛО Ф.188, оп.1, д.241, л.12об-13 Воспреемники: того же села прибилеченный солдат Иван Максимов Блохин и крестьянка Домна Герасимова Орлова
Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Жебелев-Жабелев Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

ОКУ ГАЛО Ф.188, оп.1, д. 241, л.120об-121 Воспреемники: того же села крестьянин Иван Максимов Блохин и крестьянка девица Мария Яковлева Петухова
Рождение ребёнка
28.11.1906

Сын: Жебелев-Жабелев Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

Ф.188, оп.1, д.129, л.166- об.167 Воспреемники: того же села крестьянин Иван Максимович Орлов и крестьянка Мария Яковлева Петухова
Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Жебелева-Жабелева Иустиния Андреевна

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

Ф.188, оп.1, д.137, л.188 об -189 Воспреемники: того же села крестьянин Павел Максимов Блахин и крестьянка девица Анастасия Егорова Жабелева
Рождение ребёнка
21.08.1910

Сын: Жебелев-Жабелев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

Ф.188, оп.1, д. 143, л.137об-138 Воспреемники: того же села крестьянин Иван Максимов Орлов и крестьянка девица Анна Яковлева Петухова
Рождение ребёнка
19.11.1913 ст.

Дочь: Гусева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

Телепнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Ф.188, оп.1, д.159, Л.152об, 153 Крещена в Покровской церкви села Телепнево Данковского уезда 19.11.1913, воспреемники того же села крестьянин Семен Спиридонов Блахин солдатка Федора Андреева Воронин... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1916

Сын: Жебелев-Жабелев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

ОКУ ГАЛО Ф.188, оп.1, д.175, л.94 об-95 Воспреемники: того же села священник Василий Городцов и крестьянка девица Анастасия Егорова Жабелева
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Жебелев-Жабелев Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

ОКУ ГАЛО Ф. 188, оп.1, д.187, л.145об-146 Воспреемники: того же села священник Василий Исидорович Городцов и гражданка Екатерина Каллиникова Жабелева Воспреемником был крестивший священник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович

Смерть
Неизвестно
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