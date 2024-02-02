Жебелева-Жабелева (Блахина-Блохина) Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Отец: Блахин-Блохин Максим Артемович
Дочь: Жебелева-Жабелева Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Сын: Жебелев-Жабелев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Сын: Жебелев-Жабелев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Сын: Жебелев-Жабелев Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Сын: Жебелев-Жабелев Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Дочь: Жебелева-Жабелева Иустиния Андреевна
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Сын: Жебелев-Жабелев Петр Андреевич
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Дочь: Гусева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Сын: Жебелев-Жабелев Никита Андреевич
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович
Сын: Жебелев-Жабелев Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Жебелев-Жабелев Андрей Фирсович