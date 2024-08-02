Киприянова-Никифорова (Мартынова) Сиклитиния Егоровна
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Бракосочетание
21.02.1826 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1826 ст.
Дочь: Козмина (Никифорова) Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Козмин Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
12.01.1829 ст.
Дочь: Козмина (Никифорова) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Козмин Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Козмин (Никифоров) Фирс Тимофеевич
Отец ребёнка: Козмин Тимофей Никифорович
Смерть
Неизвестно