Киприянова-Никифорова (Мартынова) Сиклитиния Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова-Никифорова (Мартынова) Сиклитиния Егоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Никифоров (Киприянов) Егор Мартынович

Мать: Киприянова Дарья Лупповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.02.1826 ст.

Муж: Козмин Тимофей Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1826 ст.

Дочь: Козмина (Никифорова) Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Козмин Тимофей Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1829 ст.

Дочь: Козмина (Никифорова) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Козмин Тимофей Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Козмин (Никифоров) Фирс Тимофеевич

Отец ребёнка: Козмин Тимофей Никифорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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