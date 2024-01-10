Шидловская (Киркицкая) Леокадия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Киркицкая) Леокадия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киркицкий Ян

Мать: Киркицкая Мальвина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шидловский Эдвард

Отец ребёнка: Шидловский Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геня

Отец ребёнка: Шидловский Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ледковская Ирина

Отец ребёнка: Шидловский Станислав

Смерть
Неизвестно
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