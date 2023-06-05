Кудрявцева Евдокия Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти02.08.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кудрявцев Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кудрявцов Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Подзорова Соломония Андреевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1862
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область