Кудрявцева Евдокия Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Евдокия Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

02.08.1862

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кудрявцев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кудрявцов Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Подзорова Соломония Андреевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Андрей Васильевич

Смерть
02.08.1862
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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