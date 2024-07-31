Чернова (Тихонова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова (Тихонова) Анна Константиновна

Чернова (Тихонова) Анна Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1885

Дата смерти

23.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Камзолова (Чернова) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1910

Дочь: Базурина (Чернова) Васса Андреевна

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Киселева (Чернова) Евлампия Андреевна

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
13.04.1916

Дочь: Завьялова (Чернова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
12.10.1918

Сын: Чернов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1921

Сын: Чернов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
10.07.1924

Сын: Чернов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
16.01.1926

Дочь: Белугина (Чернова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
14.02.1927

Дочь: Погонялкина (Чернова) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович

Смерть
23.12.1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.