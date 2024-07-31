Чернова (Тихонова) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1885
Дата смерти23.12.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Камзолова (Чернова) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1910
Дочь: Базурина (Чернова) Васса Андреевна
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Киселева (Чернова) Евлампия Андреевна
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1916
Дочь: Завьялова (Чернова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
12.10.1918
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1921
Сын: Чернов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1924
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1926
Дочь: Белугина (Чернова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1927
Дочь: Погонялкина (Чернова) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Чернов Андрей Петрович
Смерть
23.12.1945