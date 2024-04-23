Зайцев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Дарина Андреевна

Мать ребёнка: Зиновьева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Эвелина Андреевна

Мать ребёнка: Зиновьева Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Надежда Николаевна

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