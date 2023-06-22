Мамедова (Александрова) Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамедова (Александрова) Кристина Александровна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

24.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1974

Отец: Александров Александр Васильевич

Мать: Павлова Ёркина Людмила Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамедов Аслан Гурбан оглы

Рождение ребёнка
22.09.2000

Сын: Мамедов Давуд Асланович

Отец ребёнка: Мамедов Аслан Гурбан оглы

Бракосочетание
06.10.2000

Муж: не указан

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
04.03.2011

Сын: Мамедов Теймур Асланович

Отец ребёнка: Мамедов Аслан Гурбан оглы

Рождение ребёнка
22.05.2013

Сын: Мамедов Руслан Асланович

Отец ребёнка: Мамедов Аслан Гурбан оглы

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