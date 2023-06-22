Мамедова (Александрова) Кристина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.2000
Отец ребёнка: Мамедов Аслан Гурбан оглы
Бракосочетание
06.10.2000
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.03.2011
Отец ребёнка: Мамедов Аслан Гурбан оглы
Рождение ребёнка
22.05.2013
Отец ребёнка: Мамедов Аслан Гурбан оглы