Тимаев Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1976
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1976
Отец: Тимаев Валентин Иванович
Мать: Тимаева Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1995
Сын: Тимаев Максим Владимирович
Мать ребёнка: Наталья Надо узнать
Рождение ребёнка
06.04.2005
Сын: Тимаев Денис Владимирович
Мать ребёнка: Наталья Надо узнать