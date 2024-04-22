Каликин Парфён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаликин Парфён Иванович

Каликин Парфён Иванович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Каликин Иван Григорьевич

Мать: Каликина (Левина) Маремьяна Степановна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Каликин Федосей (Феодосий) Парфёнович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Каликин Василий Парфёнович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
16.02.1859
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Викула Михайловича (племянник) и жены его Каликиной Ирины Устиновны, Фёдору. Крещение проходило в церкви имени Святого Прор... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.