Каликин Парфён Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Каликин Федосей (Феодосий) Парфёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Каликин Василий Парфёнович
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
16.02.1859
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Викула Михайловича (племянник) и жены его Каликиной Ирины Устиновны, Фёдору. Крещение проходило в церкви имени Святого Прор... Показать все
Смерть
Неизвестно