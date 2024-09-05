Спиридоничева Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Спиридоничев Ефим Петрович
Отец ребёнка: Спиридоничев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Спиридоничев Анисим Петрович
Отец ребёнка: Спиридоничев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Спиридоничев Андриян Петрович
Отец ребёнка: Спиридоничев Пётр Алексеевич
Смерть
Неизвестно