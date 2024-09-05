Спиридоничева Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридоничева Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридоничев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Спиридоничев Ефим Петрович

Отец ребёнка: Спиридоничев Пётр Алексеевич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Спиридоничев Анисим Петрович

Отец ребёнка: Спиридоничев Пётр Алексеевич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Спиридоничев Андриян Петрович

Отец ребёнка: Спиридоничев Пётр Алексеевич

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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