Macbean Forbes
Место рожденияWarkleigh, Devon, England, United Kingdom
Дата рождения23.10.1825
Дата смерти23.10.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1825
Отец: Macbean Forbes
Мать: Macbean Elizabeth
Warkleigh, Devon, England, United Kingdom
Место жительства
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maria
Смерть
23.10.1900
Edinburgh, Edinburghshire, Scotland, United Kingdom
Похороны
26.10.1900
Dover (Saint Mary) Cemetery, Dover, England, United Kingdom