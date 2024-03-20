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Macbean Forbes

Место рождения

Warkleigh, Devon, England, United Kingdom

Дата рождения

23.10.1825

Дата смерти

23.10.1900

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1788 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1825

Отец: Macbean Forbes

Мать: Macbean Elizabeth

Warkleigh, Devon, England, United Kingdom
Место жительства
1891
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maria

Смерть
23.10.1900
Edinburgh, Edinburghshire, Scotland, United Kingdom
Похороны
26.10.1900
Dover (Saint Mary) Cemetery, Dover, England, United Kingdom
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