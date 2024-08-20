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Sołtan Stanislaw H Soltan

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Место рождения

Berdyczów, Obwód żytomierski, Ukraina

Дата рождения

27.08.1756

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1790 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Wańkowicz (Sołtan) Anna

Мать ребёнка: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Piottuch-Kublicka (Sołtan) Karolina

Мать ребёнка: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Sołtan (Sołtan) Helena

Мать ребёнка: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila

Рождение ребёнка
02.07.1792

Сын: Sołtan Adam Leon Ludwik

Мать ребёнка: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila

Смерть
1836

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