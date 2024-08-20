Sołtan Stanislaw H Soltan
Место рожденияBerdyczów, Obwód żytomierski, Ukraina
Дата рождения27.08.1756
Дата смерти1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Wańkowicz (Sołtan) Anna
Мать ребёнка: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Piottuch-Kublicka (Sołtan) Karolina
Мать ребёнка: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Sołtan (Sołtan) Helena
Мать ребёнка: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila
Рождение ребёнка
02.07.1792
Мать ребёнка: Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila