Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila
Место рожденияBerdyczów, Ukraine
Дата рожденияОколо 1751
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Radziwiłł Stanisław
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Wańkowicz (Sołtan) Anna
Отец ребёнка: Sołtan Stanislaw H Soltan
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Sołtan (Sołtan) Helena
Отец ребёнка: Sołtan Stanislaw H Soltan
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Piottuch-Kublicka (Sołtan) Karolina
Отец ребёнка: Sołtan Stanislaw H Soltan
Рождение ребёнка
02.07.1792
Отец ребёнка: Sołtan Stanislaw H Soltan