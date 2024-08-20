Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sołtan (Radziwiłł) Franciszka Teofila

Место рождения

Berdyczów, Ukraine

Дата рождения

Около 1751

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1732 г.р.

Муж

1756 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1790 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Radziwiłł Stanisław

Мать: Radziwiłł (Pociej) Karolina

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sołtan Stanislaw H Soltan

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Wańkowicz (Sołtan) Anna

Отец ребёнка: Sołtan Stanislaw H Soltan

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Sołtan (Sołtan) Helena

Отец ребёнка: Sołtan Stanislaw H Soltan

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Piottuch-Kublicka (Sołtan) Karolina

Отец ребёнка: Sołtan Stanislaw H Soltan

Рождение ребёнка
02.07.1792

Сын: Sołtan Adam Leon Ludwik

Отец ребёнка: Sołtan Stanislaw H Soltan

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