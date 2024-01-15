Вершинина (Безделова) Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1855
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1864
Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
19.02.1866
Дочь: Груздева (Вершинина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Около ?.11.1868
Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
08.01.1874
Дочь: (Вершинина) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
09.07.1876
Сын: Вершинин Савелий Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно