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Вершинина (Безделова) Варвара Васильева

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.08.1855

Муж: Вершинин Иван Сергеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1864

Сын: Вершинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1866

Дочь: Груздева (Вершинина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1868

Сын: Вершинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев

Рождение ребёнка
08.01.1874

Дочь: (Вершинина) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1876

Сын: Вершинин Савелий Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Сергеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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