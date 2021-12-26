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Агапова Мария Андреевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

29.03.1800 ст.

Дата смерти

14.07.1806 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1800 ст.

Отец: Агапов Андрей Никитич

Мать: Агапова Анна Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
дочь имя совсем неразборчиво Восприемник: мещанина Матвея Зузилина жена Наталья Никитична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 29 номер 24
Смерть
14.07.1806 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 163 номер 60

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