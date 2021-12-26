Агапова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1800 ст.
Дата смерти14.07.1806 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1800 ст.
Отец: Агапов Андрей Никитич
Мать: Агапова Анна Семеновна
дочь имя совсем неразборчиво Восприемник: мещанина Матвея Зузилина жена Наталья Никитична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 29 номер 24
Смерть
14.07.1806 ст.
умерла в возрасте 6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 163 номер 60