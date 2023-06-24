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Корелина Татьяна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Корелин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Корелин Григорий Михайлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Корелина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Корелин Григорий Михайлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Корелин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Корелин Григорий Михайлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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