Корелина Татьяна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корелин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Корелин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Корелина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Корелин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Корелин Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно