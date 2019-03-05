Матросова (Иванчикова) Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения15.09.1933
Дата смерти05.03.2019
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казина Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Матросов Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Матросов Виктор Яковлевич
Смерть
05.03.2019
Татаркино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область