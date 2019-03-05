Матросова (Иванчикова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова (Иванчикова) Анна Никитична

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Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.09.1933

Дата смерти

05.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1933

Отец: Иваночкин Никита Николаевич

Мать: Иванчикова Татьяна Сергеевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казина Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Матросов Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Матросов Виктор Яковлевич

Смерть
05.03.2019
Татаркино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
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