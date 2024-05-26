Умаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУмаров Александр

Умаров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умаров Валерий Александрович

Мать ребёнка: Умарова (Желудько) Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умаров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Умарова (Желудько) Таисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умарова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Умарова (Желудько) Таисия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умарова (Желудько) Таисия Дмитриевна

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