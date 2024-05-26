Умаров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умаров Валерий Александрович
Мать ребёнка: Умарова (Желудько) Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умаров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Умарова (Желудько) Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умарова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Умарова (Желудько) Таисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно