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Татьяна Борисовна

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Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Между 1724 и 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1706 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1755 и 1764 г.р.
Между 1757 и 1759 г.р.
1760 г.р.
1765 г.р.
Между 1768 и 1770 г.р.
1776 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1724 и 1735

Отец: Борис

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1764

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Пахомович

Рождение ребёнка
Между 1757 и 1759

Сын: Шалашов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Пахомович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Пахомович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Пахомович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
80 семья исповедок 1770 Щербети 24 семья исповедок 1816 Щербети 22 семья РС 1850 Щербети
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1770

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Пахомович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Наум Иванович

Отец ребёнка: Иван Пахомович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
23 семья в РС 1850 Щербети
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Пахомович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
24 семья в РС 1850 по Щербети
Смерть
Неизвестно

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