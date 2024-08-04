Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1724 и 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1724 и 1735
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1764
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Пахомович
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1759
Отец ребёнка: Иван Пахомович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Пахомович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Пахомович
80 семья исповедок 1770 Щербети 24 семья исповедок 1816 Щербети 22 семья РС 1850 Щербети
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1770
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Пахомович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Наум Иванович
Отец ребёнка: Иван Пахомович
23 семья в РС 1850 Щербети
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Пахомович
24 семья в РС 1850 по Щербети
Смерть
Неизвестно