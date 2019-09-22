Танский Михаил Степанович
Место рожденияНовошахтинск, Ростовская область.
Дата рождения04.11.1961
Дата смерти22.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.11.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Новошахтинск, Ростовская область.
Смерть
22.09.2019
Новошахтинск, Ростовская область.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новошахтинск, Ростовская область.