Танский Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танский Михаил Степанович

Место рождения

Новошахтинск, Ростовская область.

Дата рождения

04.11.1961

Дата смерти

22.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Новошахтинск, Ростовская область.
Бракосочетание
16.11.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Новошахтинск, Ростовская область.
Смерть
22.09.2019
Новошахтинск, Ростовская область.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новошахтинск, Ростовская область.
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