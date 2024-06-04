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Бурдина Василиса Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдин Алексей Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Кочеткова (Бурдина) Акилина (Аксинья) Алексеева

Отец ребёнка: Бурдин Алексей Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Маштакова (Бурдина) Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Бурдин Алексей Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Салдаева (Бурдина) Феврония Алексеева

Отец ребёнка: Бурдин Алексей Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1823

Дочь: (Бурдина) Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Бурдин Алексей Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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