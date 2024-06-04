Бурдина Василиса Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Кочеткова (Бурдина) Акилина (Аксинья) Алексеева
Отец ребёнка: Бурдин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Маштакова (Бурдина) Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Бурдин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Салдаева (Бурдина) Феврония Алексеева
Отец ребёнка: Бурдин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
09.03.1823
Дочь: (Бурдина) Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Бурдин Алексей Федоров
Смерть
После 1857