Александрова Агафья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1893
Дочь: (Александрова) Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.05.1904 ст.
Дочь: (Александрова) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.
Сын: Александров Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.
Дочь: (Александрова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно