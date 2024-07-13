Александрова Агафья Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Александрова Агафья Николаевна

Место рождения

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
04.06.1893

Дочь: (Александрова) Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1904 ст.

Дочь: (Александрова) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.

Сын: Александров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.

Дочь: (Александрова) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Григорьевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

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