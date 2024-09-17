Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения31.10.1848
Дата смерти13.08.1849
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1848
Отец: Егор Кириллович
Мать: Маремьяна Алексеевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 24
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.11.1848
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 24
Смерть
13.08.1849
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 5