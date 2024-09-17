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Дмитрий Егорович

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.10.1848

Дата смерти

13.08.1849

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1814 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1848

Отец: Егор Кириллович

Мать: Маремьяна Алексеевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 24
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
05.11.1848
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 24
Смерть
13.08.1849
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 5

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