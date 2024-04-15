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Рудоменко Феодосия Яковлевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.06.1896 ст.

Дата смерти

01.06.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1896 ст.

Отец: Рудоменко Яков Дмитриевич

Мать: Рудоменко Христина Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96S-C?i=207&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.06.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MR-6?i=415&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.06.1896 ст.
на отведенном кладбище
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