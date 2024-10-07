Плечова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плечова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Между 1852 и 1861

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плечов Лев Семёнович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Плечова) Анна Львовна

Отец ребёнка: Плечов Лев Семёнович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Плечова) Евгения Львовна

Отец ребёнка: Плечов Лев Семёнович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плечов Иван Львович

Отец ребёнка: Плечов Лев Семёнович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плечов Яков Львович

Отец ребёнка: Плечов Лев Семёнович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1852 и 1861

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