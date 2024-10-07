Плечова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиМежду 1852 и 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плечов Лев Семёнович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Плечова) Анна Львовна
Отец ребёнка: Плечов Лев Семёнович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Плечова) Евгения Львовна
Отец ребёнка: Плечов Лев Семёнович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Плечов Иван Львович
Отец ребёнка: Плечов Лев Семёнович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плечов Яков Львович
Отец ребёнка: Плечов Лев Семёнович
Смерть
Между 1852 и 1861