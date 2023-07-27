Лапина (Сединкина) (Сединкина) Софья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Сединкина) (Сединкина) Софья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1803

Муж: Лапин Николай Степанов

Рождение ребёнка
19.06.1805

Сын: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Отец ребёнка: Лапин Николай Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1807

Дочь: Маслова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Лапин Николай Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1810

Дочь: Митродора Николаева

Отец ребёнка: Лапин Николай Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1813

Дочь: Матрона Николаева

Отец ребёнка: Лапин Николай Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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