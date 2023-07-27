Лапина (Сединкина) (Сединкина) Софья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1803
Рождение ребёнка
19.06.1805
Сын: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Отец ребёнка: Лапин Николай Степанов
Рождение ребёнка
11.08.1807
Дочь: Маслова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Лапин Николай Степанов
Рождение ребёнка
04.09.1810
Дочь: Митродора Николаева
Отец ребёнка: Лапин Николай Степанов
Рождение ребёнка
29.03.1813
Дочь: Матрона Николаева
Отец ребёнка: Лапин Николай Степанов
Смерть
Неизвестно