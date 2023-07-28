Маслова (Лапина) Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения11.08.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1807
Бракосочетание
05.07.1830
Рождение ребёнка
14.06.1832
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1833
Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов
Рождение ребёнка
02.09.1834
Дочь: Марфа Алексиева
Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов
Рождение ребёнка
23.12.1835
Дочь: Евгения Алексеева
Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов
Рождение ребёнка
08.02.1839
Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов
Смерть
Неизвестно