Маслова (Лапина) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Лапина) Евдокия Николаева

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.08.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1807

Отец: Лапин Николай Степанов

Мать: Лапина (сединкина) Софья Федорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1830

Муж: Маслов Алексий Иванов

Рождение ребёнка
14.06.1832

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1833

Сын: Маслов Прокопий Алексиев

Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1834

Дочь: Марфа Алексиева

Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.12.1835

Дочь: Евгения Алексеева

Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1839

Сын: Маслов Никифор Алексиев

Отец ребёнка: Маслов Алексий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно