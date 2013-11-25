Конькова (Комкова) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Комкова) Раиса Николаевна

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Место рождения

Памятка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.04.1937

Дата смерти

25.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937

Отец: Комков Николай Кузьмич

Мать: Комкова (Беднякова) Таисия Ильинична

Памятка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Коньков Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
Около 02.04.1961

Дочь: Конькова (Цуканова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Коньков Анатолий Степанович

Бракосочетание
03.05.2006

Муж: Коньков Анатолий Степанович

Химки, Химки, Московская область
Смерть
25.11.2013
Химки, Химки, Московская область

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