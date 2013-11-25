Конькова (Комкова) Раиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1937
Дата смерти25.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Коньков Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
Около 02.04.1961
Дочь: Конькова (Цуканова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Коньков Анатолий Степанович
Бракосочетание
03.05.2006
Смерть
25.11.2013