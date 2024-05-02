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Голомазова Марфа Алимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745 ст.

Дата смерти

02.11.1823 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Голомазов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Голомазов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Голомазов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Голомазова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Голомазов Лавр Григорьевич

Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1783 ст.

Дочь: Голомазова Ксенья Григорьевна

Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Голомазов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
02.11.1823 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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