Голомазова Марфа Алимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745 ст.
Дата смерти02.11.1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Голомазов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Голомазов Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Голомазов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Голомазова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Голомазов Лавр Григорьевич
Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
27.01.1783 ст.
Дочь: Голомазова Ксенья Григорьевна
Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Голомазов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Голомазов Григорий Никифорович
Смерть
02.11.1823 ст.