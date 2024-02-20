Кротько Иван Антонович / 2-Й Брак /
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1888
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1911
Жена: Грек Февронья Карповна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
18.03.1915
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Грек Февронья Карповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
12.05.1917
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148 /.
Рождение ребёнка
29.04.1918
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.03.1920
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.03.1921
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно