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Грек Февронья Карповна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1911

Муж: Кротько Иван Антонович / 2-Й Брак /

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
18.03.1915

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Кротько Иван Антонович / 2-Й Брак /

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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