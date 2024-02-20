Грек Февронья Карповна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1893
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
18.03.1915
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Кротько Иван Антонович / 2-Й Брак /
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука