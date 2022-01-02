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Маклецова Мария Екимовна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.07.1811 ст.

Дата смерти

02.10.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1811 ст.

Отец: Маклецов Еким Ильич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова Прасковья Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 273 номер 61
Смерть
02.10.1811 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 292 номер 58

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