Маклецова Мария Екимовна
Место рождения
Дата рождения20.07.1811 ст.
Дата смерти02.10.1811 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1811 ст.
Отец: Маклецов Еким Ильич
Мать: не указана
Восприемник: вдова Прасковья Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 273 номер 61
Смерть
02.10.1811 ст.
умерла в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 292 номер 58