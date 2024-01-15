Волкова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Волкова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.01.1922

Дочь: Волкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно

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