Волкова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Волкова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1922
Дочь: Волкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович
Смерть
Неизвестно